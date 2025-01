Open Day della scuola Carlo Levi e aggiornamento sullo stato dei lavori, la Dirigente: “Per metà Febbraio tutto finito”

Open day del Liceo Carlo Levi di Marano. L’istituto apre le porte della scuola proponendo l’ampia offerta formativa e lo fa nella struttura che solo un mese fa è stata protagonista di uno spiacevole evento: il crollo di una parte del solaio in una classe. Contestualmente, infatti, è stato reso noto lo stato dei lavori che procedono veloci.

A seguito del crollo la scuola è stata oggetto di ulteriori verifiche.

Tanti i genitori e i potenziali studenti e studentesse che sono accorsi per conoscere la realtà del Carlo Levi fatta di studio, impegno, lavoro e creatività. Per l’occasione ragazzi e ragazze hanno creato angoli tematici e hanno attualizzato le materie più classiche come il latino.