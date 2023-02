Risolto un cold case vecchio di 25 anni. Sono stati infatti arrestati i presunti killer di Tammaro Solli, ucciso a Villaricca nel 1998 nell’ambito di una vendetta trasversale. I Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno eseguito una misura cautelare in carcere nei confronti di tre affiliati al clan Polverino, già detenuti per altre cause. Si tratta di Raffaele D’Alterio, classe ’71, Salvatore Liccardi, classe ’74 e Giuseppe Ruggiero, classe 1962.

Omicidio Solli a Villaricca, in manette tre affiliati al clan Polverino

La vicenda risale al lontano 22 gennaio 1998. Le indagini, condotte dal citato Nucleo e coordinate dalla DDA della Procura della Repubblica di Napoli, hanno consentito di accertare a carico dei destinatari del provvedimento gravi indizi circa l’esecuzione dell’omicidio di Solli per conto di esponenti del clan Pianese – D’Alterio (operante in Qualiano).

L’obiettivo era indurre Salvatore Speranza, parente della vittima, già affiliato al clan Nappo (sempre operante in Qualiano) e divenuto poi collaboratore di giustizia, a ritrattare le dichiarazioni rese fino a quel momento all’autorità giudiziaria. Solli fu individuato a bordo di una Renault 5 e raggiunta da numerosi colpi d’arma da fuoco esplosi dai sicari. L’autovettura e le armi utilizzate dai killer furono occultate all’interno di un box nella disponibilità del clan Polverino.