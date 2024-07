Il Consiglio comunale di Napoli ha votato all’unanimità per l’istituzione della Giornata contro l’influenza della camorra in città.

Ok del Consiglio, Napoli avrà una giornata contro la camorra

La delibera, proposta dal capo dell’opposizione di centrodestra Catello Maresca, ex pm antimafia in Campania, stabilisce che la Giornata si terrà l’11 ottobre e avrà come slogan “Napoli città anticamorra“. Maresca ha spiegato che la data è stata scelta perché, sebbene in anni diversi, è quella in cui furono uccisi il sindacalista Franco Imposimato e il giovane operaio Ciro Rossetti. “Purtroppo le date avrebbero potuto essere molte altre,” ha sottolineato Maresca, “corrispondenti ai numerosi lutti di vittime innocenti di questa città.”

L’iniziativa ha ricevuto apprezzamenti da tutte le forze politiche presenti in aula. La presidente del Consiglio comunale, Enza Amato, ha affermato che “avere una Giornata che celebri simbolicamente la lotta alla camorra è sicuramente non sufficiente, ma importante. È essenziale celebrare la memoria di chi ha combattuto contro la camorra fino a perdere la vita, così come di quanti sono stati uccisi per errore dalla camorra. Istituire questa Giornata dimostra da che parte stanno l’amministrazione di Napoli e le molte persone perbene di questa città che ogni giorno vivono e combattono qui.”

Grande soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore alla Sicurezza, Antonio De Iesu, che ha dichiarato di essere “certo che tutti gli assessori e gli organismi istituzionali del Comune daranno il loro contributo per organizzare una serie di eventi in occasione di questa Giornata, coinvolgendo in modo particolare le scuole.”