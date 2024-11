Omicidio Santo Romano, domani autopsia e interrogatorio per il 17enne

Domani a Napoli sarà affidato l’incarico per l’autopsia sul corpo di Santo Romano, il calciatore 19enne tragicamente ucciso a San Sebastiano al Vesuvio. Contestualmente, nella stessa mattina, è previsto l’interrogatorio di garanzia per il 17enne che ha confessato di aver sparato durante un alterco avvenuto in piazza Raffaele Capasso tra venerdì e sabato notte. A darne notizia è Il Mattino.

Il giovane, rappresentato dall’avvocato Luca Raviele, comparirà davanti al giudice per la convalida dell’arresto e sarà ascoltato nuovamente. Il legale del 17enne ha annunciato l’intenzione di richiedere una perizia psichiatrica, “per stabilire la sua capacità di intendere e di volere al momento del gesto e l’eventuale capacità di stare a giudizio”, considerando una precedente perizia risalente a due anni fa che aveva già evidenziato nel ragazzo problemi di natura psichiatrica e psicologica. “La sua eccessiva reazione all’aggressione – ha dichiarato l’avvocato Raviele – rappresenta il sintomo principale della patologia riscontrata due anni fa”.