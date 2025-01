Condanna all’ergastolo per Stefania Russolillo, riconosciuta responsabile dell’omicidio di Rosa Gigante, avvenuto nel quartiere Pianura, a Napoli, nel 2023. Come riportato da Il Mattino, i giudici della Corte di Assise di Napoli hanno accolto la richiesta di condanna formulata dal pm Maurizio De Marco, chiudendo un processo che ha portato alla luce dettagli inquietanti su un delitto particolarmente efferato.

Omicidio Rosa Gigante, mamma di Donato “Con mollica o senza?”: ergastolo per la vicina di casa Stefania Russolillo

Rosa Gigante, madre dell’imprenditore e tiktoker Donato, noto come il titolare di “Con mollica o senza?”, fu uccisa all’interno della sua abitazione in via Vicinale Sant’Aniello. Alla Russolillo erano stati contestati l’omicidio aggravato dalla premeditazione, la rapina aggravata e la tentata distruzione di cadavere. Determinante per le indagini fu la testimonianza del marito della donna condannata, il quale rivelò alla Polizia che era stata sua moglie ad eseguire il delitto.