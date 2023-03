Arriva la richiesta d’ergastolo per Elpidio D’Ambra, accusato dell’omicidio Rosa Alfieri, la ventenne di Grumo Nevano strangolata nella sua abitazione il primo febbraio del 2022 a causa, secondo gli inquirenti, di un tentativo di approccio sessuale.

Omicidio Rosa Alfieri, chiesto l’ergastolo per Elpidio D’Ambra

Mano pesante della pm al termine della requisitoria. “Togliere la vita a una ragazza di venti anni per un motivo così spregevole – ha detto il Sostituto Procuratore Rosanna Esposito dinanzi alla Corte di Assise di Napoli – desta le coscienze di tutti noi. Non è pensabile che una donna parcheggi l’auto nella sua abitazione e non esca più viva: chiedo il riconoscimento dell’aggravante dei motivi abietti e futili, – ha aggiunto il magistrato – il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l’ergastolo per l’imputato”.

Momenti di tensione si sono registrati tra il padre e l’imputato in cella poco prima che venissero proiettate sui monitor dell’aula le terribili immagini del corpo della donna, senza vita, riverso nel bagno dell’abitazione di D’Ambra.

L’uomo ha raccontato di aver agito sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e di non ricordare bene la sequenza del delitto. Una perizia psichiatrica l’ha definito sano di mente ed ora arriva la richiesta del massimo della pena.