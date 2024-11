Omicidio Giulia Tramontano, ergastolo per Alessandro Impagnatiello. L’ex barman impassibile in aula

Testa rasata e sguardo impassibile. Così Alessandro Impagnatiello ha assistito alla lettura della sentenza della Corte d’Assise del tribunale di Milano. L’ex barman è stato condannato all’ergastolo per aver ucciso nel maggio 2023 a Senago (nel Milanese) la compagna Giulia Tramontano, che da 7 mesi portava in grembo il piccolo Thiago. In aula anche i familiari della ragazza originaria di Sant’Antimo, in provincia di Napoli, accompagnati dall’avvocato Giovanni Cacciapuoti. Una condanna arrivata il 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

