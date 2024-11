Chiesto l’ergastolo per Francesco Pio Valda, accusato dell’omicidio di Francesco Pio Maimone a Mergellina, l’aspiranti pizzaiolo ucciso il 20 marzo 2023 all’esterno degli Chalet. La richiesta è arrivata questa mattina dal pubblico ministero Antonella Fratello della Procura di Napoli.

Omicidio di Francesco Pio Maimone, chiesto l’ergastolo per Valda

La pm antimafia chiede quindi il massimo della pena con isolamento diurno per il 20enne di Barra. Nella requisitoria usate anche le parole emerse dalle intercettazioni: “Esce sempre armato, anche di due pistole, pure in discoteca…jl suo scopo non è divertirsi ma per creare ‘tarantelle’”.

Nell’udienza precedente Valda aveva ammesso di aver fatto fuoco, ma aveva anche spiegato di aver sparato solo in aria mentre scappava nel corso di una rissa. Ha detto di aver udito alcuni colpi di un’altra pistola, lasciando intendere quindi che sarebbe stato qualcun altro a colpire Maimone. Ricostruzione che per gli inquirenti però non trova riscontri. Sarebbe stato proprio Valda secondo la procura a sparare ad altezza uomo tra la folla del lungomare dopo che gli aveva sporcato il paio di scarpe griffate.

Alla Corte di Assise di Napoli il magistrato ha anche chiesto otto anni di carcere per Giuseppina Valda, la sorella del presunto killer, e per lo zio, Giuseppe Perna; per la nonna, Giuseppina Niglio, 6 anni; per gli altri imputati Salvatore Mancini, 3 anni di carcere e per Pasquale Saiz e Alessandra Clemente, quest’ultima cugina di Valda, 8 anni e 6 mesi di reclusione.