Disposti gli arresti domiciliari per Gaetano Santaniello, il 45enne accusato dell’omicidio accidentale della zia Concetta Russo, avvenuto durante i festeggiamenti di fine anno ad Afragola.

Il GIP ha preso questa decisione dopo un’udienza di convalida tenutasi stamattina presso il carcere di Poggioreale. La Procura di Napoli Nord aveva emesso un fermo nei confronti di Santaniello, contestandogli reati quali omicidio colposo, porto abusivo di arma in luogo pubblico e ricettazione. Tuttavia, il GIP non ha convalidato il fermo e ha optato per gli arresti domiciliari.

Colpisce la zia con la pistola e la uccide: ai domiciliari

Gaetano Santaniello, difeso dall’avvocata Francesca Salvatici, ha confermato al giudice la sua versione dell’accaduto durante l’udienza. L’uomo ha sostenuto che il colpo di pistola è partito accidentalmente da un’arma che stava mostrando ai parenti, credendo erroneamente che fosse scarica. L’arma, che il 45enne ha affermato aver acquistato a Varese una settimana prima di Natale appositamente per la festa di Capodanno, è successivamente risultata rubata.

Il primo a raccontare ai carabinieri cos’è successo la notte di Capodanno era stato il figlio della vittima, nonché cugino di Santaniello. Quella versione è stata poi confermata dalla moglie del 45enne e da lui stesso. La mezzanotte era passata da circa dieci minuti quando Santaniello ha estratto la pistola.

Concetta Russo, i funerali oggi ad Afragola

Proprio questo pomeriggio, presso la Chiesa di San Marco all’Olmo ad Afragola, si sono tenuti i funerali di Concetta Russo. La partecipazione massiccia alle esequie testimonia la solidarietà e l’affetto della comunità nei confronti della famiglia colpita dalla tragedia.