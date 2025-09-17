Omicidio Brusciano, arrestato il responsabile dell’agguato di De Longis

Un arresto per l’omicidio di Fortunato De Longis ucciso a Brusciano il 24 marzo 2019. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna hanno eseguito oggi un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di un uomo accusato di omicidio e porto illegale di armi, con l’aggravante del metodo mafioso.

Omicidio di camorra a Brusciano, arrestato il responsabile dell’agguato

Secondo le indagini, l’arrestato sarebbe il responsabile dell’agguato costato la vita a De Longis, ucciso mentre si trovava a bordo del suo furgone. A sparare, riferiscono gli inquirenti, sarebbe stato proprio l’uomo oggi finito in manette, affiliato al clan Rega, attivo nella zona di Brusciano.

Le indagini – condotte attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, oltre che grazie alle dichiarazioni di collaboratori di giustizia – hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza. Già nel maggio 2021 era stato arrestato l’altro complice dell’omicidio, il conducente della moto che trasportava il killer durante l’agguato.