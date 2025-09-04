Omicidio a Napoli, Ciro Rapuano ucciso nel sonno dalla moglie

Tragedia nel cuore di Napoli. Un uomo è stato trovato senza vita nella sua abitazione di via Sant’Arcangelo a Baiano, a ridosso di corso Umberto, nel quartiere Forcella. La vittima, Ciro Rapuano, classe 1966, sarebbe stata accoltellata mentre si trovava ancora a letto.

Omicidio a Napoli, uomo ucciso nel sonno dalla moglie

A colpirlo sarebbe stata la moglie, Lucia Salemme, 58 anni, al culmine di una lite scoppiata all’interno di un contesto familiare difficile. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, poco dopo le 2 e 30. Gli agenti hanno immediatamente avviato i rilievi e le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. La donna è stata fermata e condotta in Questura dopo essere stata medicata e dimessa dall’ospedale Pellegrini.

La 58enne arrestata: “Mi sono difesa”

Secondo la versione della 58enne, il marito l’avrebbe aggredita con un coltello, lei sarebbe riuscita a scappare e, per difendersi, lo avrebbe colpito con diversi fendenti. La donna è stata arrestata con l’accusa di omicidio. Ciro Rapuano era noto in zona: lavorava presso un garage del centro storico. Era incensurato e non aveva precedenti con la giustizia. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato nel letto dell’abitazione. La circostanza lascerebbe dunque supporre che sia stato ferito mortalmente nel sonno.