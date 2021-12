“Oggi è un altro giorno” si prende una pausa. Il motivo? Il programma pomeridiano di Rai 1, condotto da Serena Bortone, non verrà trasmesso per lasciare spazio alla Maratona Telethon per raccogliere fondi per la ricerca.

Oggi è un altro giorno, puntata 17 dicembre: perché oggi non va in onda

L’azienda Rai sostiene da tempo l’associazione nata per finanziare la ricerca e aiutare così le famiglie che lottano contro le malattie genetiche. Forse non tutti lo sanno, ma la maratona televisiva è nata nel 1965 negli Stati Uniti su iniziativa del famoso attore comico Jerry Lewis.

A comunicare la breve pausa dal consueto appuntamento pomeridiano è la stessa trasmissione che, attraverso i profili social, ha fatto sapere che oggi non sarà in onda. “Ci vediamo lunedì con#OggièUnAltroGiorno e Serena Bortone, come sempre alle 14 su Rai Uno e Rai Play. Oggi diamo spazio alla maratona Telethon. Buon weekend e sosteniamo la ricerca”, fanno sapere dall’account Twitter del programma.

I fan della trasmissione possono dunque stare tranquilli: “Oggi è un altro giorno” tornerà lunedì, sempre allo stesso orario, con la mitica Bortone e i suoi “affetti stabili”. In arrivo una nuova puntata ricca di ospiti e di storie da raccontare.