Seggi aperti per le elezioni europee e amministrative. Si vota dalle 15 alle 23 di sabato 8 giugno e dalle 7 alle 23 di domenica 9 giugno. Oltre 51 milioni di italiani sono chiamate ad esprimere il voto per eleggere i 76 europarlamentari che spettano al nostro Paese.

Oggi e domani si vota per Amministrative ed Europee: orari e modalità per votare

La Circoscrizione Sud (Campania, Abruzzo, Puglia, Molise, Basilicata e Calabria) eleggerà 18 deputati a Strasburgo. Si può votare per una sola lista e non è ammesso il voto disgiunto.

Si possono esprimere fino a 3 preferenze, rispettando la parità di genere (quindi due uomini ed una donna o viceversa). I seggi saranno parti però anche per rinnovare il governo della Regione Piemonte ed oltre 3.700 amministrazioni comunali.

Diverse le sfide anche in Campania: da Castellammare e Torre Annunziata a Casoria. Si vota in numerosi comuni tra area nord e flegrea: Monte di Procida, Bacoli, Sant’Antimo, Grumo Nevano, Casandrino, Crispano, Aversa, Castel Volturno e Casal di Principe tra gli altri. Per seguire lo spoglio delle schede ed i risultati, la nostra emittente lunedì sarà in diretta con interviste e collegamenti a partire dalle 17.30.