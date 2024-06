I risultati delle elezioni amministrative in diretta su Teleclubitalia. L’emittente regionale, presente sul canale 77, seguirà in diretta lo spoglio delle elezioni comunali lunedì 10 giugno con uno speciale dalle ore 17.35. Durante la diretta avremo collegamenti live dai comuni di Sant’Antimo, Casoria, Grumo Nevano, Casandrino, Crispano, Aversa, Bacoli e Monte di Procida.

Il format di Teleclubitalia post voto

I nostri inviati intervisteranno i candidati vincenti e gli sconfitti, seguiranno i festeggiamenti nei comitati raccogliendo in diretta i commenti dei sindaci eletti e degli eventuali candidati che andranno al ballottaggio.

In studio ospiti e addetti ai lavori che commenteranno l’esito delle urne. Nel corso della trasmissione, ormai format consolidato di Teleclubitalia per seguire lo spoglio tra Napoli e provincia, ci sarà anche un focus sulle elezioni europee, analizzando le preferenze nella circoscrizione Sud, in particolare per i candidati della Campania.

La diretta sarà possibile vederla anche sull’app di Teleclubitalia, scaricabile gratuitamente per tutti gli smartphone.