Un’altra offerta di lavoro che fa discutere sui social. Stavolta arriva da un tabaccaio di San Marcellino che ha pubblicato l’annuncio con cui cerca un tabacchino a 600 euro al mese per 7/8 ore di lavoro quotidiane.

La proposta ha fatto il giro del web e il titolare dell’attività sta ricevendo centinaia di critiche sui social network.

Offerta di lavoro a San Marcellino

La retribuzione è di 600 euro al mese che – tolte le domeniche e il giorno di riposo settimanale – sono circa 27 euro al giorno, per otto ore di lavoro, qualche centesimo in più di 3 euro all’ora. L’offerta non prevede contratto, né a tempo determinato nè indeterminato.

Il titolare nell’annuncio scrive: “Cercasi ragazza/ragazzo per tabacchino, anche senza esperienza. Turni a rotazione settimanale di 7/8 ore al giorno, giorni di riposo: tutti i mercoledì. Paga: 600 euro al mese”.

A denunciare la vicenda il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Chi gliel’ha segnalata definisce “indecente” questa proposta di lavoro. Sui social si sono scatenati i commenti. “Un ulteriore problema che si sta verificando tra la maggior parte di lavoratori è: accettare tutti questi modi di fare dei datori di lavori come se fosse la normalità poiché molti lavoratori non conoscono i propri diritti e i propri doveri, facendo sì che i datori di lavoro facciano del loro meglio per raggirare il sistema. Bisognerebbe informare nelle scuole appena compiuti i 16 anni (età di legge per avere le prime esperienze lavorative), che esistono diritti e doveri dei i lavoratori; qui esiste un problema di fondo…popolo poco acculturato non si pone domande…c’è da riflettere” scrive un utente.