Ancora una volta la fascia costiera di Giugliano in Campania è stata teatro di un furto. A farne le spese, questa notte, è stato il bar “L’Explosion” a Lago Patria. Il proprietario ha sfogato la sua rabbia in un post del gruppo fb cittadino raccontando quanto accaduto nella notte.

Giugliano: raid notturno al bar “L’Explosion” a Lago Patria

Quattro individui con il volto coperto hanno forzato la saracinesca e sono entrati nel locale intorno alle 4:55 del mattino. Il bottino del raid è stato magro. I ladri sono riusciti a portare via solamente il cassetto del registratore di cassa, contenente un fondo cassa di circa 150 euro. Fortunatamente, l’allarme ha impedito loro di fare ulteriori danni o di razziare il locale.

Ma più del danno economico, è il senso di violazione che pesa sul cuore degli imprenditori e dei lavoratori di “L’Explosion”.

“Solo dei pezzenti agiscono in questo modo e per così poco,” commenta Erik Bassi, titolare del bar. “Più del danno economico dettato dal furto, pesa il danno correlato alle spese di riparazione e soprattutto il danno morale di noi imprenditori e lavoratori onesti (e chi come noi), che ci sentiamo violati in casa nostra” scrive ancora nel post.

Tuttavia, la determinazione non è scalfita da questo incidente. “Di certo non saranno quattro pezzenti a scoraggiarci. L’Explosion non si ferma, noi andiamo avanti!” dichiara con fermezza.

L’emergenza furti in fascia costiera a Giugliano

La sua denuncia è solo l’ultima di una serie di furti che da settimane – senza accennare a diminuire – interessa la zona della città compresa tra Lago Patria, Licola e Varcaturo.

Numerosi anche i raid che si sono registrati all’interno della abitazioni. Al punto che diversi cittadini si sono organizzati per ronde notturne e avvisarsi l’un l’atro (anche tramite social) in caso di pericolo.