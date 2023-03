Nuovo film con Stefano Accorsi: casting aperti per adulti e bambini

Casting aperti per il film di Fabio De Luigi “50 Km all’ora”, con Stefano Accorsi. La produzione sta cercando uomini, donne e bambini per figurazioni e piccoli ruoli.

Film con Stefano Accorsi: casting aperti per adulti e bambini

La pellicola è prodotta da Colorado Film e le riprese inizieranno il giorno 8 maggio 2023. Per le risorse selezionate è prevista regolare retribuzione. Gli appuntamenti per partecipare alle audizioni sono:

sabato 1º aprile 2023, dalle ore 10 alle 18, a Cervia , in provincia di Ravenna, in Piazza XXV Aprile nella palazzina uffici tecnici Comune di Cervia;

, in provincia di Ravenna, in Piazza XXV Aprile nella palazzina uffici tecnici Comune di Cervia; domenica 2 aprile 2023, dalle ore 10 alle 18, a Fanano, in provincia di Modena, al Centro Bortolotti in Via Torre 1, ex Scuola Materna.

Le figure ricercate

I casting sono dunque volti a selezionare figurazioni e piccoli ruoli, preferibilmente residenti in Emilia Romagna o con appoggi nella regione.

Provini 1 aprile

uomini e donne tra i 18 e gli 80 anni;

bambini e bambine tra gli 8 ed i 15 anni;

un Dj uomo o donna;

giovani ravers con look alternativi, capelli colorati, tagli particolari, piercing, punkabbestia con cani;

anziano suonatore di organo o pianista;

camerieri di origine asiatica e non;

giocatori di ping pong;

giocolieri, mangiafuoco, trampolieri e circensi.

Provini 2 aprile

uomini e donne tra i 18 e gli 80 anni;

un pizzaiolo;

urgentemente: due bambini di 10 / 8 anni che assomiglino agli attori Stefano Accorsi e Fabio De Luigi;

bambini e bambine tra gli 8 ed i 15 anni;

bambini giocatori di ping pong.

Gli interessati ai casting per il film di Fabio De Luigi possono partecipare presentandosi agli appuntamenti nel giorno in cui si svolgeranno i provini. In alternativa, se non hanno la possibilità di presentarsi di persona alle audizioni, possono inviare un’e-mail al seguente indirizzo: [email protected] in cui dovranno specificare: città di domicilio, altezza, età e numero di cellulare.

