In arrivo altri sei treni per le linee metropolitane gestite dall’EAV. È stato firmato il secondo contratto attuativo relativo alla fornitura di sei nuovi treni tra l’Ente Autonomo Volturno e il costruttore spagnolo Caf.

Nuovi treni EAV in arrivo per la tratta Aversa-Piscinola

I nuovi convogli “si aggiungono – spiegano da Eav – ai quattro treni già in costruzione, per un totale di dieci, del tutto simili ai 24 treni che il Comune di Napoli ha acquistato per la linea 1”.

I dieci treni sono destinati a fare servizio sulla metropolitana Eav da Aversa a Piscinola-Scampia ed in prospettiva anche sulla linea che porterà da Piscinola a Miano, Secondigliano e Di Vittorio, con interconnessione con la linea 1.

”In prospettiva quindi – sostengono dall’azienda di trasporto – sulle metropolitane Anm/Eav, con la chiusura dell’anello, vi saranno ben 36 treni nuovi costruzione Caf”.

Queste, stando a quanto comunicato dall’Ente Autonomo Volturno, le caratteristiche dei nuovi convogli: massimo livello di sicurezza per i passeggeri; maggiore capacità di trasporto rispetto agli attuali; ottimizzazione del comfort del viaggio;

bassa emissione di rumore attraverso l’impiego di tecnologie all’avanguardia per l’assorbimento del rumore indotto verso l’ambiente e i passeggeri; impianti all’avanguardia in tema di sicurezza antincendio, security ed sos; ridotto consumo energetico e quello del sistema ruota/rotaia; sistemi di ultima generazione atti a garantire prestazioni di alta efficienza, affidabilità, disponibilità, manutenzione e sicurezza; migliore eco-sostenibilità del treno; maggiore informazione all’utenza mediante utilizzo di sistemi comunicazione wi-fi e monitor informativi a bordo treno; postazioni dedicate per persone a ridotta mobilità.