Nei prossimi mesi il Comune di Napoli metterà a disposizione nuovi concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato di maestri, tecnici, vigili urbani, sorveglianti e operai. Saranno dunque 1000 i nuovi posti di lavoro nella Pubblica Amministrazione a Napoli.

Nuovi concorsi a Napoli, il Comune si prepara ad assumere: si cercano vigili, maestre, spazzini e autisti

I primi 200 dipendenti saranno selezionati, attraverso un concorso pubblico, tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre 2023. Altro personale sarà reclutato tramite lo scorrimento di graduatorie già in vigore, progressioni verticali e stabilizzazioni o preso dai centri per l’impiego, per un totale di 465 assunzioni a tempo indeterminato. A queste si aggiungeranno nel corso del 2024 altre assunzioni nelle società partecipate di proprietà del Comune, come Asìa (azienda rifiuti), Anm (azienda trasporti) e Abc (servizio idrico integrato). In totale potrebbero essere quasi mille le assunzioni entro il prossimo anno.

Concorso 2024 Comune di Napoli: i profili e le date

Per quanto riguarda le 465 nuove assunzioni a tempo indeterminato al Comune di Napoli, il concorso per titoli ed esami per 180 dipendenti sarà bandito tra la fine di novembre l’inizio di dicembre 2023.

Ecco di seguito tutte le figure ricercate:

50 agenti di Polizia Municipale

30 istruttori socio educativi

50 maestre di sostegno

50 istruttori direttivo tecnico

25 sorveglianti che potrebbero essere assunti dalle liste dei Centri per l’Impiego.

Scorrimenti graduatorie

5 maestre

74 istruttori socio educativi

50 agenti di Polizia Municipale

Progressioni

25 operatori di servizi generali da categoria A a B

40 istruttori direttivi amministrativi da categoria C a D

Stabilizzazioni