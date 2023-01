GIUGLIANO. E’ stata presentata oggi alla città la nuova giunta di Giugliano durante il consiglio comunale di questa mattina. Diversi gli esponenti che sono intervenuti e hanno detto la loro sul nuovo esecutivo.

Per l’ex sindaco Antonio Poziello “Mentre i nuovi assessori imparano mestiere la città sprofonda”. Poi sugli ex che erano già presenti nella sua amministrazione e ora fanno parte dell’esecutivo Pirozzi dice: “Gli ex? Pirozzi non coerente”.