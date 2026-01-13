Nuceria Paganorum Half Marathon, svelata la medaglia dei finisher: un simbolo di storia e identità

È stata ufficialmente presentata la medaglia che verrà consegnata a tutti i finisher della Nuceria Paganorum Half Marathon e della Memorial Franco De Maio – 9.9 km, un riconoscimento che va ben oltre il valore sportivo della gara.

La medaglia rappresenta infatti un vero e proprio viaggio nella storia di Nuceria Paganorum, antica città di origine osca che in epoca romana divenne uno dei centri più importanti della Campania. Crocevia di popoli, cultura e commerci già dal IV secolo a.C., Nuceria è simbolo di forza, resilienza e identità, valori che si riflettono pienamente nello spirito della manifestazione.

Al centro del design spicca la pianta di noce sradicata, emblema legato all’origine del nome Nuceria (dal latino nux, noce). Un simbolo potente che richiama radici profonde, resistenza e orgoglio: la rappresentazione di una città che, attraversando secoli di storia, dominazioni e rinascite, ha sempre saputo rialzarsi.

Accanto alla noce trova spazio lo scudo araldico, richiamo alle antiche insegne cittadine e alla fierezza delle comunità che hanno abitato questo territorio. Uno scudo che diventa metafora di protezione, appartenenza e identità, gli stessi valori che animano gli atleti pronti a sfidare il percorso di gara.

Ogni finisher porterà così con sé non solo una medaglia, ma un autentico pezzo di storia, inciso in un simbolo che unisce sport, territorio e memoria. Un ringraziamento speciale va allo sponsor SBS srl, per il prezioso contributo e la collaborazione che hanno reso possibile la realizzazione di una medaglia dal forte valore simbolico. L’appuntamento ora è fissato sulla linea di partenza, pronti a scrivere insieme una nuova pagina di storia sportiva per Nuceria Paganorum