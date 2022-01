Novak Đoković, noto con la traslitterazione Djokovic e detto Nole, è un tennista serbo, numero 1 della classifica ATP. In virtù dei record, dei titoli conseguiti e dello stile di gioco efficace su ogni superficie, è considerato uno dei più forti tennisti di tutti i tempi.

Novak Djokovic: età

Il tennista ha 34 anni. E’ nato il 22 maggio nel 1987 a Belgrado.

Moglie

Novak Djokovic è sposato con Jelena Djokovic, 35 anni. I due si sono conosciuti alle scuole superiori, entrambi infatti frequentavano un istituto di Belgrado. In seguito, a soli 18 anni, si sono fidanzati, decisi a iniziare una vita insieme. Poco dopo però le loro strade si sono divise: Novak è volato in Germania per frequentare un’accademia di tennis, mentre Jelena si è trasferita a Milano per studiare alla prestigiosa Bocconi.

“La nostra relazione era come un film di fantascienza – ha raccontato lei anni dopo -. Io ero un’umile studentessa, lui un giovane giocatore di tennis che non aveva tanti soldi da sperperare. I voli arei erano troppo cari all’epoca, perciò decidevamo con cura quando vederci”. La love story ha resistito alla distanza e la coppia ha costruito un amore forte e indissolubile che dura ancora oggi. La Ristic, terminati gli studi di economia, ha deciso di seguire Djokovic in giro per il mondo, accompagnandolo nei vari tornei. Nel 2014 le nozze, arrivate a coronare una relazione quasi perfetta. La loro unione che è stata allietata dalla nascita, nell’ottobre del 2014, del loro primogenito Stefan e, tre anni dopo, della loro bambina Tara.

Vaccino e la sua esenzione

Novak Djokovic difenderà il titolo agli Australian Open. Il tennista serbo ha ricevuto da un medico l’esenzione dalla vaccinazione contro Sars-Cov2. Il numero 1 del tennis, che ha sempre rifiutato di rivelare se sia vaccinato o no contro il Covid, ora racconta di aver ricevuto un’esenzione: “Ho trascorso del tempo fantastico con i miei cari durante la pausa e oggi sto andando in Australia con un permesso di esenzione. Let’s go 2022!”, si legge nel suo post.

Dopo il ritiro dalla Atp Cup di Sydney, erano tanti dubbi sulla presenza del numero uno del mondo all’Australian Open. Craig Tiley, il direttore dello Slam Down Under, era stato chiaro: per poter giocare a Melbourne Park i tennisti avrebbero dovuto dimostrare essere completamente vaccinati o avere ottenuto l’esenzione. Djokovic, che non ha mai voluto dare informazioni sul suo stato vaccinale, ora ha parlato sui social.

Patrimonio

Secondo Forbes, Novak Djokovic guadagna ,6 milioni annualmente. Inoltre, la maggior parte delle sue entrate proviene da accordi di sponsorizzazione degni 32 milioni di dollari .

Allo stesso modo, il resto $ 12,6 milioni dalle vincite. Inoltre, nel 2016, è diventato il primo tennista a guadagnare più di $ 100 milioni nel premio in denaro.

Djokovic ha più sponsor in quanto è considerato uno dei migliori tennisti del mondo. In particolare, Novak è al primo posto nella vincita di premi, raccolta 144 milioni di dollari .

A partire dal 2021 Novak Djokovic ha un patrimonio netto stimato di $ 220 milioni.

Lui ha un $ 9 milioni accordo con la società francese Lactose in corso fino al 2022. Anche Djokovic ha un $ 9 milioni all’anno affare con il marchio sportivo Head. Dal 2018, Djokovic ha un contratto di scarpe con Asics.