Notte di terrore a Napoli, prima abusa di lei poi tenta di strangolarla

Non solo gli abusi sessuali ma stava anche tentato di strangolarla. È quanto accaduto questa notte a Napoli, in via Cesare Rosaroll.

Napoli, prima abusa di lei poi tenta di strangolarla

I poliziotti durante un servizio di controllo hanno udito delle urla provenire da via Albanese ed hanno notato un uomo disteso sopra una donna mentre con una mano la stava strangolando e con l’altra la toccava nelle parti intime.

Gli agenti di Polizia sono intervenuti immediatamente ed hanno identificato e bloccato l’uomo. Si tratta di un ragazzo di 28 anni di origini straniere. Il giovane è stato arrestato per violenza sessuale e lesioni personali; la donna affidata alle cure dei sanitari.