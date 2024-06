Il primo incidente è avvenuto intorno alle 2 del mattino in via Foria a Napoli. Un giovane russo di 24 anni è stato avvicinato da uno scooter con due persone a bordo. Senza preavviso, uno dei passeggeri ha aperto il fuoco, colpendo il giovane al piede. La vittima è stata immediatamente ricoverata, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Gli agenti del commissariato di Montecalvario stanno indagando sull’accaduto per risalire ai responsabili e capire il movente dell’attacco.

Poco dopo, un altro episodio di violenza è avvenuto ad Afragola, in via Salicelle. Un pregiudicato di 25 anni è stato colpito alla caviglia da colpi di arma da fuoco sparati da un’auto in corsa. Anche in questo caso, il giovane è stato soccorso prontamente dal personale del 118 e trasportato all’ospedale di Frattamaggiore per le cure necessarie. Le indagini, in questo caso, sono affidate al commissariato di Afragola, che sta cercando di fare luce sui dettagli dell’aggressione e di identificare i responsabili.