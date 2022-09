GIUGLIANO. Grave incidente nella notte a Giugliano. Uno scontro tra auto e scooter è avvenuto in via Colonne dopo l’una di questo sabato sera appena trascorso.

Incidente a Giugliano: scooter in fiamme

Lo schianto è avvenuto in direzione piazza Annunziata poco prima delle palazzine di via Agazzi. Non è ancora chiara la dinamica ma pare che il veicolo e lo scooter si siano violentemente scontrati. Dopo l’impatto il motociclo è improvvisamente andato in fiamme.

Veri e propri attimi di terrore. Ci sarebbero feriti che sarebbero stati trasportati in ospedale. Sul posto i sanitari del 118. Diversi i residenti che sono stati svegliati dai rumori dello schianto e delle fiamme e che hanno allertato i soccorsi. Paura sia per il centauro che per chi era a bordo dell’automobile che è finita contro un palo e risulta completamente distrutta.

Non è ancora chiaro come sia avvenuto l’incidente e se la pioggia di questa notte abbia portato uno dei due conducenti a perdere il controllo del mezzo.