Numerose assunzioni sono previste nei prossimi mesi in Italia con l’apertura di nuovi supermercati con marchio Todis.

Todis assume personale: si cercano cassieri, addetti ai reparti e agli scaffali

La nota catena della GDO prevede di inaugurare una trentina di punti vendita entro il 2023, generando anche nuova occupazione nel settore della distribuzione organizzata.

Todis, per il 2023, prevede di incrementare la rete di vendita e aprire nuovi supermercati nel centro e sud Italia per arrivare a contare, entro fine anno, 324 discount attivi. Con le nuove aperture sono attese numerose nuove assunzioni nei negozi Todis.

Todis effettuerà assunzioni per vari profili, per la copertura di posti di lavoro nei supermercati che saranno inaugurati sul territorio nazionale. Le selezioni potranno riguardare le figure tipicamente impiegate per lavorare nei discount Todis, quali, ad esempio, cassieri, responsabili di negozio, addetti ai reparti, al magazzino e agli scaffali e altre figure analoghe.

Come candidarsi

Gli interessati alle prossime assunzioni Todis possono inviare il cv tramite mail all’indirizzo di posta elettronica del punto vendita di interesse, tra quelli indicati sul portale web del Gruppo a questa pagina, oppure all’indirizzo di posta elettronica [email protected]. Vi segnaliamo, inoltre, che alcune delle posizioni aperte in Todis sono segnalate mediante la pagina LinkedIn aziendale.