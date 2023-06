“Nonna, sono nei guai: prepara 5mila euro“: con la tecnica del “finto nipote” un truffatore di 21 anni, napoletano, avrebbe tentato di truffare una donna anziana, residente a Serrara Fontana, a Ischia. Per fortuna la vittima ha deciso di telefonare al figlio, scoprendo così l’inganno e allertando i Carabinieri, che hanno smascherato il giovane.

“Nonna, sono nei guai: dammi 5mila euro”: ma lei si insospettisce e chiama i Carabinieri

Il copione è sempre lo stesso, ma con una piccola variazione: il truffatore, spacciandosi per il nipote, ha finto di essere finito nei guai con la Polizia Postale dopo l’acquisto di un prodotto online. Così, al telefono, ha convinto l’anziana donna a versare 5mila euro. Somma che sarebbe stata ritirata da un agente in borghese.

La telefonata ha però insospettito la 81enne, che ha deciso di contattare suo figlio e ha così appurato che il nipote non aveva avuto alcun problema con la Polizia Postale. A quel punto la signora ha allertato il 112. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri dell’aliquota operativa di Ischia, che si sono appostati all’esterno dell’abitazione dell’anziana donna.

Il 21enne non si è fatto attendere: si è presentato a bordo di un taxi e, non appena ha suonato il campanello della casa della vittima, è stato raggiunto dai militari dell’Arma. Per lui è scattata una denuncia per tentata truffa; i Carabinieri hanno anche proposto, nei suoi confronti, il foglio di via obbligatorio dai comuni dell’isola di Ischia.