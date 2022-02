Mariagrazia Imperatrice, nipote di Nonna Margherita, rompe il silenzio e parla delle sue condizioni fisiche dopo esser uscita dall’ospedale londinese. La giovane, a causa di problemi cardiaci, finì in terapia intensiva e poi in cardiologia.

Nonna Margherita, parla la nipote Mariagrazia dopo il ricovero: “Pensavo di non tornare più a sorridere”

Attraverso un video, pubblicato su Facebook, ha spiegato che cosa le è successo, dai dolori lancinanti in gravidanza al ricovero, e cosa le aspetterà in futuro.

“Sono rimasta a guardare la telecamera per oltre un’ora. Ho voglia di condividere tutto. Mi sono imbattuta in una spiacevolissima avventura inaspettata. La cosa di cui ho bisogno è cercare il contatto per condividere quello che mi è successo”, racconta la nipote di Nonna Margherita, star dei social.

“Le cose da dire sono troppe. Quella notte mi sono svegliata e sentivo dolori lancinanti, ho pensato a un colpo di freddo, ma alla fine ho chiamato il Servizio Sanitario. In quell’ospedale c’ero stata quando ho perso il mio bambino al sesto mese di gravidanza e ho pianto. Pensavo di non tornare più a sorridere”, ha spiegato Mariagrazia Imperatrice.

“Mi hanno fatto tutti i controlli e mi hanno detto che ho questo problema serio al cuore e a quel punto ho iniziato a fare mille domande perché sono giovane. Con questo anche un’anemia importante che non mi faceva assimilare i medicinali”, ha aggiunto.

“Attualmente prendo 15 pillole al giorno, mi resta solo da pregare ed essere positiva. Non si risolverà da qui a qualche mese e dovrò affrontare un intervento chirurgico. Ho voglia di tornare alla mia vita di prima. Voglio innamorarmi ed essere amata per quello che sono”, ha detto la giovane nel video messaggio, ringraziando anche chi in queste settimane ha pregato per lei e ha dato supporto a sua nonna. “Per ora non posso prendere l’aereo e non posso tornare a Napoli. Volevo ringraziare tutti”, ha concluso.