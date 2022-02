Mariagrazia Imperatrice versa in condizioni critiche. Ora che sta male, in ospedale, a Londra, ha un desiderio: sentire suo padre, Massimo, con cui ha un rapporto tormentato sin da quando è piccola. A lanciare l’appello sui social è Nonna Margherita con un post che ha già raccolto migliaia di commenti e condivisioni.

Nonna Margherita, Mariagrazia sta male: “Il suo desiderio è sentire il papà”

“Come si può negare una figlia sofferente in un momento così delicato?”, si chiede Nonna Margherita sul suo profilo Facebook? Chiedo a voi se qualcuno conosce Massimo, il papà di Mariagrazia: provate a fargli cambiare idea, magari da qualche parte anche lui ha una coscienza. E’ il suo unico grande desiderio”. E poi, in un altro post: “Il desiderio più grande che ha è vedere il padre, che però continua a negarsi. Vi chiediamo di diffondere queste immagini affinché persone di sua conoscenza possano far leva sula sulla coscienza”.

Proprio ieri aveva fatto discutere un post precedentemente pubblicato dalla popolare star del web in cui si raccontava della reazione del papà di Mariagrazia alla notizia dell’aggravamento delle sue condizioni di salute. L’uomo avrebbe detto: “Per me può anche morire”. Una dichiarazione che ha sollevato un polverone in rete e una levata di scudi da parte di tutti i follower di Nonna Margherita, che hanno imparato a conoscere la nipote della nonnina attraverso le decine di video pubblicati in rete.

I rapporti tormentati con il papà

In un video apparso a fine gennaio, Mariagrazia aveva raccontato il rapporto tormentato co il padre, che avrebbe lasciato la mamma di lei per sposarsi con un’altra donna quando Mariagrazia era ancora piccola. Anni e anni di silenzio e di rapporti negati che avrebbero segnato profondamente la giovane, la quale ha deciso di condividere pubblicamente la sua storia con i follower di Nonna Margherita. Eppure, nonostante il passato turbolento, proprio adesso che la ragazza sta male, ricoverata al St Thomas’ Hospital di Londra per un problema cardiaco, continua a chiedere del padre e a esprimere il desiderio di aprire un canale di dialogo con lui.