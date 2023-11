I familiari della sua fidanzata non erano d’accordo con quella relazione, così lui aveva cominciato a perseguitarli: una serie di atti persecutori sfociate poi nei colpi di pistola esplosi contro la loro automobile.

Non accettano il fidanzato della figlia: lui picchia la nonna e spara all’auto dei genitori

I fatti sono accaduti nel rione “Piano Napoli” di Boscoreale, in provincia di Napoli. L’uomo, dopo saputo di essere stato denunciato, ha aggredito la nonna della ragazza, le ha fratturato un polso e le ha causato lesioni guaribili in due mesi. I militari dell’arma questa mattina ammanettato il fidanzato e un altro uomo, accusati in concorso di atti persecutori (stalking), lesioni personali aggravate e di porto e detenzione illegale di arma da fuoco.

Le vittime hanno raccontato degli episodi precedenti in cui l’uomo aveva già sparato contro l’auto e minacciato il figlio minorenne della coppia. In seguito a questi episodi, la famiglia ha deciso di abbandonare il rione “Piano Napoli” trasferendosi in un altro comune. I due indagati sono attualmente detenuti nel carcere di Poggioreale.