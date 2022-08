Una neonata chiusa in una scatola. E’ il commovente ritrovamento fatto questa mattina all’esterno dell’ospedale San Gerardo di Monza ad opera di un’infermiera. La piccola era in uno scatolino abbandonato sul cofano di una vettura. Quando la sanitaria ha fatto la scoperta, ha subito allertato gli agenti della Questura per avviare le indagini.

Monza, neonata chiusa in una scatola e abbandonata dalla mamma

Erano le 5 e 20 di questa mattina quando l’infermiera ha trovato la scatola di cartone adagiata sulla macchina, all’interno del parcheggio del nosocomio. Ha sentito dei gemiti provenire dall’interno, al punto da credere in un primo momento che si trattasse di un animale. Quando poi ha aperto il contenitore si è ritrovata davanti una bambina di pochi giorni. La neonata era avvolta in una copertina e piangeva.

A quel punto la donna ha tirato fuori la minorenne dalla scatola e l’ha tenuta in braccio. Ha avvertito il pronto Soccorso pediatrico il cui personale ha preso subito in carico la bimba risultata nata da poche ore. La bimba, dai tratti ispanici, è in buone condizioni, fanno sapere dall’ospedale. Ora gli agenti di Polizia della Questura di Monza indagano per rintracciare la madre e capire cosa l’abbia spinta ad abbandonare la figlioletta in un parcheggio. Associata alla scatola c’era una lettera: “Prendimi e trovami una famiglia”.