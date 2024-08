Si chiamava Antonietta Iovino la fioraia travolta e uccisa questa mattina a Nola. La donna aveva 64 anni.

Nola, investita e uccisa nota fioraia da auto di passaggio

L’incidente è avvenuto intorno alle 7. La vittima si trovava in strada, a piedi, quando è sopraggiunta una vettura che l’ha travolta in pieno.

È stato proprio il conducente della macchina a chiamare il 118 che ha trasportato la donna d’urgenza all’ospedale del Mare di Ponticelli dove purtroppo è spirata poco per le gravi ferite riportate. La notizia è presto rimbalzata tra le stradine di Nola, dove Antonietta era nota per aver venduto per anni i fiori all’esterno del cimitero di Piazzolla.