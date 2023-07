Gli agenti di Polizia del commissariato di Nola con la collaborazione della Squadra Mobile di Napoli hanno tratto in arresto Giuseppe Venuso, 49 anni e Giuseppe Esposito, 70 anni. I due sono gravemente indiziati di essere, in concorso morale e materiale tra loro, gli autori di un incendio doloso avvenuto la notte del 10 maggio scorso in una corte condominiale ubicata in Nola, luogo di residenza di un assessore in carica al comune di Nola.

Nola, appicca incendio per 10 euro nel condominio dell’assessore: due arresti

Secondo una prima ricostruzione, Giuseppe Venuso aveva chiesto ad Esposito, per la cifra di 10 euro, di incendiare un’auto e uno scooter Piaggio Scarabeo. L’uomo aveva fornito al piromane anche del liquido infiammabile per dare vita al rogo. Le fiamme, oltre a distruggere i due veicoli, hanno danneggiato anche alcuni contatori Enel, le tubazioni di adduzione dell’acqua, l’impianto elettrico, diversi contatori del gas città e le tubazioni di acque nere.

Le indagini del Commissariato di Nola, coordinate dalla dott.ssa Sarah Caiazzo, Sostituto Procuratore presso la Procura di Nola, sono state poste in essere con tecniche di indagine “classiche”, attraverso la visione di tutti i sistemi di video sorveglianza presenti nella zona del reato, e con la conoscenza approfondita del territorio che ha permesso la completa e puntuale ricostruzione dell’evento delittuoso. I due, attualmente, sono ristretti ai domiciliari