Grave lutto a Nola, dove la comunità piange la scomparsa improvvisa di Antonio Sommese, venuto a mancare prematuramente all’età di 44 anni. La notizia ha scosso l’intera città, che ricordava Antonio come un giovane uomo gentile, educato e sempre pronto a regalare un sorriso. Molto conosciuto in paese, Antonio coltivava da sempre una grande passione per la musica: amava esibirsi suonando la chitarra in un locale del centro, dove negli anni aveva conquistato l’affetto e la simpatia di tanti amici.

Nola, Antonio Sommese muore a 44 anni: domani i funerali

I funerali si svolgeranno domani mattina alle 10, presso la Chiesa di San Biagio a Nola. Il decesso sarebbe avvenuto in modo improvviso, lasciando nel dolore la famiglia e tutti coloro che gli volevano bene. Innumerevoli i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno affollando i social. Tra questi, particolarmente toccante è quello del gruppo Facebook “Noi che amiamo Nola”, che così ha voluto ricordarlo:

“A Nola, tra le strade che profumano di tradizione, oggi si avverte un silenzio diverso. È il silenzio lasciato Antonio Sommese , 44 anni, che con le sue mani e il suo cuore teneva viva una storia di famiglia: quella della pizza a ruoto e del pane fatto come una volta. In un vecchio casolare, dove il forno a fascina ardeva ogni mattina, Antonio e il fratello Gregorio davano vita a un pane che sapeva di casa, di radici, di cose vere. Era lì, tra legna, farina e un lavoro che non conosceva orari, che Antonio mostrava la sua anima buona. Nel periodo natalizio quel forno diventava un punto di ritrovo: capponi, agnelli, verdure… nessuno tornava indietro senza un sorriso, perché Antonio non sapeva dire di no a chi bussava alla sua porta”.