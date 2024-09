Ancora una morte bianca in Campania. Questa volta a Nocera Superiore perde la vita un operaio di 66 anni, deceduto in un cantiere privato nel pomeriggio di ieri, 5 settembre.

Nocera Superiore, incidente sul lavoro: muore operaio di 66 anni

Secondo una prima ricostruzione, il 66enne era impegnato nella rimozione di una struttura in legno utilizzata per la costruzione di un muro quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso l’equilibrio ed è precipitato da un’altezza di due metri. Il suo volo è finito con un violento impatto col terreno.

Soccorso tempestivamente dai sanitari del 118, l’operaio è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Umberto I della vicina Nocera Inferiore: qui, nonostante il tentativo dei medici di salvargli la vita, il 66enne è deceduto per le gravi ferite riportate nella caduta. Sulla dinamica indagano i carabinieri. La Procura intanto ha posto sotto sequestro il cantiere e disposto l’autopsia sul corpo della vittima.