Nino D’Angelo sta bene e, attraverso un video-messaggio, ha rassicurato i fan preoccupati per le sue condizioni di salute. Il cantante napoletano, a causa di un’influenza stagionale che lo aveva costretto a letto, aveva cancellato un concerto previsto la sera dell’8 dicembre, al Teatro D’Annunzio di Latina.

Nino D’Angelo torna sui social e rassicura i fan: “Sto bene, siete la mia forza”

Il cantante lo aveva annunciato con un post su Instagram in cui si mostrava sul divano, con l’albero di Natale alle spalle e la partita del Napoli da guardare: “Guardando il NAPOLI con la febbre e l’albero di Natale” aveva scritto D’Angelo.

Per rassicurare tutti i suoi fan, il cantante ha registrato un video che poi ha pubblicato sulle sue pagine social. Nel filmato, il celebre “caschetto biondo” è per strada, cammina in direzione di un ristorante e spiega che le sue condizioni di salute sono migliorate. Poi, ringrazia i fan per i messaggi che gli sono arrivati.

“Eccomi qui, finalmente sto bene, due giorni di letto e adesso me lo merito proprio un bel ristorante. Buona domenica a tutti e grazie per tutti questi messaggi bellissimi che ho ricevuto in questi due giorni. Vi amo, siete la mia forza, mi avete tolto la febbre. Un bacio grande e buona domenica ancora”, ha detto il cantante.