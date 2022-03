Nina Morić è una supermodella e showgirl croata naturalizzata italiana. Nota alle cronache rosa per la sua tormentata relazione co Fabrizio Corona, è apparsa in diversi programmi televisivi. Scopriamo maggiori dettagli in merito alla sua vita privata e professionale.

Nina Moric: chi è, età, altezza, carriera

Nina Moric è nata il 22 luglio 1976, sotto il segno del Leone, a Zagabria, in Croazia. Ha 45 anni ed è alta 180 cm.

È stata lanciata dal concorso per aspiranti top model Look of the Year nel 1996, grazie al quale inizia la carriera di modella, calcando importanti passerelle in giro per il mondo e partecipando a diverse campagne pubblicitarie. Si trasferisce poi per lavoro a Milano, dove durante i casting per modelle nella settimana della moda-donna, viene notata dallo stilista Gianni Versace, che la vuole fra le sue modelle. Sarà lui infatti a lanciarla definitivamente in questo mondo: Nina, nel corso della sua carriera, ha collaborato con le case di moda più note e influenti al mondo.

Nina diventa famosa a livello internazionale grazie alla sua apparizione nel videoclip della canzone di Ricky Martin Livin’ la vida loca.

Si trasferisce, in seguito, a Milano definitivamente, dove continua l’attività di modella e conquista le copertine delle più quotate riviste italiane, facendosi conoscere dal grande pubblico.

Nel 2000, avviene il suo debutto televisivo, come showgirl nel programma in prima serata Torno Sabato, condotto da Giorgio Panariello.

Nel 2001 prende parte, su Rai 2, al programma Convenscion e, nello stesso anno, è ospite e co-conduttrice, con la modella ceca Alena Šeredová, del varietà del sabato sera di Rai 1 Uno di noi, presentato da Gianni Morandi con Lorella Cuccarini e Paola Cortellesi.

Appare nuovamente in tv in altri programmi e, nel 2009, entra a far parte della compagnia del Bagaglino, insieme ad altre sette primedonne, per lo spettacolo Bellissima – Cabaret anticrisi, trasmesso il sabato sera su Canale 5.

Nel 2011, prende parte all’ottava edizione de L’isola dei famosi, reality a cui partecipa in veste di opinionista, e poi di nuovo come concorrente, anche nel 2012.

Da gennaio a maggio 2020, partecipa come ospite a numerose puntate di Live – Non è la D’Urso.

Nina Moric: prima, oggi

L’aspetto fisico di Nina ha subito diversi cambiamenti nel corso degli anni: arrivata in Italia, con una bellezza mozzafiato acqua e sapone, la showgirl si è successivamente sottoposta a diversi interventi chirurgici per migliorare la sua estetica.

Nel 2013 ha annunciato, nel corso di un’intervista a Verissimo, di essersi fatta rimuovere l’acido ialuronico dal viso perché le aveva causato allergia, facendole gonfiare il volto.

Per la sua scelta di cambiare alcuni aspetti del suo lato estetico, Nina è stata più volte criticata e presa di mira dal pubblico, in quanto in diverse occasioni si è mostrata gonfia e priva del sex appeal che l’ha sempre caratterizzata. Molti, infatti, ritengono che non ci fosse bisogno di esagerare con la chirurgia e che abbia dato effetti più negativi che positivi, avendola imbruttita, sformata e invecchiata.

Nina Moric: fidanzato, Corona, figlio

In merito alla sua vita privata, Nina è stata sposata dal 2001 al 2007 con Fabrizio Corona. Nel 2002, la coppia ha avuto un figlio, Carlos Maria. I due si sono separati in modo piuttosto burrascoso: tra i due, infatti, ci sono stati diversi diverbi e complicazioni per la gestione della tutela del bambino, a quell’epoca minorenne.

Nel 2013, è convolata a nozze con un rito buddista (senza valore legale) il manager Massimiliano Dossi, dal quale si è separata dopo qualche mese.

Nel 2014, inizia una relazione con il modello e imprenditore Luigi Mario Favoloso, da lei poi accusato di maltrattamenti e il rapporto si concluse nel gennaio 2020.

Dopo una breve storia con Vincenzo Chirico, Nina Morić è attualmente fidanzata con Marco, un ragazzo di 22 anni.

Nina Moric: Instagram

Nina Moric è molto seguita sui social: il suo profilo Instagram conta circa 666mila followers, con cui ama condividere scatti inerenti alla sua vita privata e professionale.