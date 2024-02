Al Maradona il Napoli riceve il Genoa per riprendere la rincorsa al quarto posto dopo il ko di Milano. Mazzarri non pensa al Barcellona e alla Champions schierando la migliore formazione possibile ritornando al Meret tra i pali con Di Lorenzo Rrahmani e Ostigard al posto dell’infortunato Juan Jesus e Mazzocchi. Nella linea di centrocampo esordio per Traoré con Lobotka e Anguissa, in attacco Politano e Kvaratskhelia a supporto di Simeone. Giardino risponde affidandosi al tridente Messias-Gudmundsson-Retegui.

Napoli-Genoa 1-1

Napoli che parte subito forte con due grandi occasione firmate da Kvaratskhelia ed Anguissa, prima il georgiano progetto una delle sue azioni solitarie riuscendo ad entrare all’interno dell’area ma il suo tiro finisce la tra le braccia di Martinez. Portiere ancora protagonista sulla gran botta di Anguissa al 15′. Entra in partita anche il Genoa pericoloso sempre con Retegui bravo di testa ad anticipare i difensori azzurri ma Meret risponde presente in entrambe le occasioni. Primo tempo che avanza con il Napoli che fa gran possesso palla senza riuscire a creare grandi pericoli, Genoa attento in fase difensiva e pronto a ripartire con le sue frecce in attacco.

Ripresa che si apre subito con il vantaggio del Genoa, Messias riceve sulla destra rientrando sul Mancino cerca una palla filtrante per Retegui sulla quale Rrhamani va in anticipo lasciando la palla sul dischetto di rigore, Occasione per Frendup che tutto solo con il mancino non può sbagliare. Napoli costretto nuovamente alla rimonta e Mazzarri cerca di dare una svolta dalla panchina inserendo Lindstrom e Ngonge per Traore e uno spento Politano. La paura di un altro risultato negativo davanti ai propri tifosi incombe. Sfortunato il Napoli vicino al pareggio al 73′ su calcio d’angolo con Anguissa che trova uno stacco imperioso ma il suo colpo di testa finisce di poco alto sulla traversa. Ci prova Kvaratskhelia nei minuti finale ma il suo tiro è preciso ma Martinez para. Arriva il sospiro di sollievo per il Napoli nuovamente nei minuti finali e a firmare il pareggio è ancora Ngonge e questa volta il gol è tutto suo. Bravo l’attaccante belga a ricevere la sponda di Di Lorenzo e a mettere in rete con il sinistro. Forcing finale degli azzurri ma il risultato non cambia più, finisce 1-1 con il Napoli che strappa solo un punto nel finale e perde altri due punti nella rincorsa alla Champions.