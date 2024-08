Visite mediche terminate per David Neres. Si attende solo l’annuncio da parte del club, poi di fatto potrà iniziare (anche ufficialmente) la sua avventura in Italia. Una trattativa che ha visto un’accelerata decisiva nei giorni scorsi, date le difficoltà del Napoli nel chiudere l’affare Lukaku con il Chelsea. Al Benfica vanno 28 milioni di euro bonus inclusi. David Neres ha poi raggiunto, nel tardo pomeriggio, la città di Napoli: nelle prossime ore sarà a disposizione di Antonio Conte.

Il Napoli ha il suo nuovo esterno

David Neres sta per diventare un nuovo giocatore del Napoli , l’etsrerno brasiliano arriva dall’esperienza in Portogallo con il Benfica dopo essersi messo in mostra prima nell’Ajax che sfiorò la finale di Champions League nel 2019, nel frattempo la breve e sfortunata parentesi in Ucraina con lo Shakthar Donetsk