Nel registro degli indagati sono stati iscritti per omicidio colposo i genitori della neonata di un mese e mezzo trovata morta in culla in un’abitazione di Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta.

Neonata morta in culla nel Casertano: genitori indagati per omicidio colposo

Nel frattempo la Procura di Santa Maria Capua Vetere che ha aperto un’inchiesta sulla morte della piccola ha disposto l’autopsia sul corpicino. L’esame autoptico si svolgerà domani all’Istituto di Medicina legale dell’ospedale di Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta e dovrà chiarire, oltre alle cause del decesso, anche eventuali responsabilità da parte dei genitori.

Alla coppia la Procura Sammaritana, di concerto con quella dei minori, ha deciso di sottrarre momentaneamente la cura degli altri due figli piccoli, che sono stati affidati ad una comunità. I genitori della bimba hanno riferito ai Carabinieri e al pm di averle fatto un bagnetto, che poco dopo ha manifestato segni di malessere e di aver per questo chiamato il pediatra, che aveva prescritto loro una cura.

Poco dopo la piccola si è addormentata ed è stata trovata morta nella culla dalla madre. Sul suo corpicino i sanitari del 118 hanno riscontrato la presenza di ustioni e segni che potrebbero corrispondere a ecchimosi. Ascoltati per diverse ore in caserma i genitori hanno raccontato ai militari dell’Arma – secondo quanto è trapelato – che la neonata si sarebbe scottata durante il bagnetto a causa di un getto di acqua bollente uscito per errore dal rubinetto.