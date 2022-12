Natale a Giugliano, continuano iniziative ed eventi. Viene inaugurato oggi, 17 dicembre, in piazzetta Mancini in via Ripuaria il Villaggio degli elfi.

Presso la chiesa delle Concezioniste, alle 17,00 avrà luogo “Minzoni al teatro “ con la straordinaria partecipazione di Teresa Barretta.

Lo show della “Melevisione” prevista per oggi è posticipata al 21 dicembre alle 16 in Villa Comunale per avverse condizioni meteorologiche.

Il grande evento “Lucilla” avrà luogo domani, 18 dicembre alle 11,00 in Villa comunale. Sempre domani 18 dicembre ci sarà in piazza Gramsci il Villaggio di Babbo Natale dalle 10,00 alle 14,00 ed il Laboratorio degli elfi in piazza Cristoforo Colombo a Licola dalle 10,00 alle 14,00. Domani, 18 dicembre alle 19,30 spettacolo teatrale alla ex chiesa di San Rocco dal titolo “Fattocchiarie” con l’attore Marco Sgamato.