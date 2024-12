Nasce Unicommercio: intervista ai protagonisti della nuova associazione per le PMI

Lunedì prossimo, a Piazza dei Martiri a Napoli, verrà presentata ufficialmente Unicommercio, una nuova associazione datoriale pensata per le piccole e medie imprese (PMI) e i professionisti. Abbiamo intervistato i protagonisti di questa iniziativa: Pasquale Limatola, vicepresidente nazionale di Unicommercio; Luigi Sequino, presidente dell’area metropolitana di Napoli; e Barbara Preziosi, presidente di AEPI (Associazione Europea Professionisti e Imprese).

Unicommercio: un nuovo punto di riferimento per le imprese

Pasquale Limatola, vicepresidente nazionale, ha spiegato gli obiettivi principali di Unicommercio: “Unicommercio è una nuova realtà associativa che vuole supportare le imprese, non solo nel commercio e nel terziario, ma anche in tutto il mondo professionale che le circonda. Il nostro obiettivo è avvicinare le aziende alle istituzioni, fornendo risposte rapide e soluzioni concrete.”

L’associazione si distingue per un approccio innovativo e dinamico: “La pandemia ha cambiato il modo di fare business, accelerando la digitalizzazione. Noi vogliamo aiutare le imprese, specialmente quelle campane e napoletane, a stare al passo. Offriamo sia assistenza sindacale, attraverso il dialogo con le istituzioni, sia supporto operativo, aiutando le imprese a sfruttare le opportunità offerte dalla globalizzazione e dai fondi europei, come il PNRR.”

Limatola ha sottolineato l’importanza della collaborazione con AEPI:

“Abbiamo deciso di affiliarsi ad AEPI perché condividiamo la stessa missione: promuovere il Made in Italy e supportare le imprese nell’internazionalizzazione. Grazie a partnership con Simest e ICE, vogliamo guidare le aziende nei mercati esteri, fornendo strumenti finanziari e tecnici.”

Luigi Sequino: “La sfida dell’area metropolitana di Napoli”

Il presidente dell’area metropolitana di Napoli, Luigi Sequino, ha parlato del ruolo chiave che Unicommercio vuole giocare nel territorio: “Unicommercio nasce dalla necessità di creare una rete per le PMI, che rappresentano il 99,4% delle imprese campane e sostengono il 75% dei lavoratori. La nostra missione è mettere insieme le migliori competenze per offrire un supporto concreto alle aziende.”

Sequino ha evidenziato la centralità di Napoli nel progetto: “Partiamo da Napoli, cuore pulsante della nostra associazione. La conferenza stampa di lunedì sarà un’occasione per ribadire il nostro impegno verso un territorio complesso ma ricco di opportunità. La presenza del sindaco metropolitano, Gaetano Manfredi, testimonia la volontà di creare un dialogo diretto con le istituzioni.”

Alla domanda su un possibile distacco dalla politica, il presidente dell’area metropolitana ha risposto con determinazione: “La politica è parte di ciò che sono. Questo ruolo mi permette di osservare il territorio da una prospettiva diversa, offrendo soluzioni sia professionali che politiche. Unicommercio non ha un fine politico, ma il nostro background istituzionale ci aiuta a interpretare meglio i bisogni delle imprese.”

Barbara Preziosi: “Collaborare con Unicommercio è un valore aggiunto”

Barbara Preziosi, presidente di AEPI, ha illustrato il legame tra le due realtà: “AEPI è una confederazione europea che riunisce associazioni di professionisti e imprese. Collaborare con Unicommercio è per noi un valore aggiunto, perché condividiamo la stessa missione: sostenere il Made in Italy e rafforzare le PMI, che costituiscono il cuore dell’economia campana e nazionale.”

Preziosi ha spiegato l’importanza di dare alle imprese strumenti per affrontare i mercati esteri: “In Campania, molte aziende, pur avendo prodotti di qualità, non riescono a internazionalizzarsi. Grazie ai fondi del PNRR e a iniziative come lo sportello per il Made in Italy, vogliamo aiutarle a partecipare a fiere, accedere al microcredito e sfruttare al meglio le opportunità offerte da Simest e ICE. Il nostro obiettivo è portare le eccellenze campane e italiane in Europa e nel mondo.”

Unicommercio: un futuro da costruire insieme

La presentazione ufficiale di Unicommercio si terrà lunedì alle 17, presso la Caffetteria di Piazza dei Martiri a Napoli. Sarà l’occasione per conoscere meglio i protagonisti di questa nuova realtà e scoprire come l’associazione intende supportare le imprese locali. Unicommercio si propone non solo come un punto di riferimento per le PMI, ma come un ponte tra imprese e istituzioni, offrendo risposte concrete alle sfide di oggi e di domani.