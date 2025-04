Dopo 17 anni di latitanza, è finita la fuga di Haxhiu Bardlhyl, 57enne narcotrafficante albanese, arrestato ieri nella città di Fier grazie a un’operazione congiunta tra le autorità italiane e albanesi.

Narcotrafficante arrestato in Albania: era ricercato da 17 anni

L’uomo era ricercato dal 2008 per scontare una condanna definitiva a 24 anni di reclusione inflitta dalla Corte d’Appello di Napoli per associazione finalizzata al traffico internazionale di droga.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Bardlhyl era considerato un elemento di primo piano di un’organizzazione criminale operante tra le province di Napoli e Caserta. Il gruppo, composto da soggetti italiani e albanesi, era specializzato nell’importazione e nella distribuzione di ingenti quantità di eroina, con partite che superavano anche i 130 chilogrammi.

Bardlhyl avrebbe svolto un ruolo chiave nella rete criminale, agendo come principale referente per l’approvvigionamento della droga in Italia. Le indagini, condotte dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli, hanno consentito negli anni di smantellare buona parte della rete, ma fino a ieri mancava ancora all’appello proprio il latitante albanese.

L’arresto è avvenuto in esecuzione di un provvedimento della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Napoli, che aveva diramato una richiesta internazionale di localizzazione e cattura. La svolta è arrivata grazie alla cooperazione tra le forze dell’ordine italiane e le autorità albanesi, che hanno individuato Bardlhyl in una zona residenziale della città meridionale albanese. Il detenuto si trova attualmente in un carcere albanese, in attesa dell’attivazione delle procedure di estradizione verso l’Italia.