Si sblocca la trattativa per il passaggio di Pasquale Mazzocchi dalla Salernitana al Napoli. Da tempo l’esterno era nel mirino degli azzurri che in questi minuti hanno raggiunto l’accordo col direttore generale granata Walter Sabatini per ingaggiare l’ex Venezia.

Calciomercato Napoli, è fatta per Mazzocchi

Nella giornata di domani l’esterno partenopeo sarà già a Napoli per le visite mediche dopo l‘accordo tra le due società su una base di 3 milioni di euro come anticipato da SkySport il giocatore firmerà un contratto di tre anni e mezzo. Gli azzurri quindi appaiono molto attivi sul mercato così come rivelato dal patron De Laurentiis e cercherà di chiudere sia Mazzocchi che Samardzic nelle prossime ore

Cosa cambia per il Napoli

Per il Napoli Mazzocchi rappresenterà chiaramente una alternativa a Di Lorenzo, anche se potrebbe tornare utile vista la sua capacità di giocare anche a sinistra. La Salernitana potrebbe subito investire parte di quanto incassato dalla cessione dell’esterno ex Venezia per ingaggiare un nuovo terzino e sostituire il numero 30