Un’incursione notturna ha colpito il Centro Asterix di San Giovanni a Teduccio, realtà da anni impegnata nelle attività socioculturali e formative dedicate ai giovani e alle famiglie di Napoli Est. Ignoti si sono introdotti nei locali dopo aver infranto una vetrata, mettendo a soqquadro uffici e spazi comuni nella speranza di trovare denaro o oggetti di valore.

Napoli, vandalizzato nella notte il Centro Asterix di San Giovanni: ladri via con attrezzature

Una volta dentro, i malviventi hanno rovistato tra arredi, armadi e scrivanie, svuotandone il contenuto e lasciando dietro di sé segni evidenti del passaggio. Al momento della fuga hanno portato via alcune delle attrezzature utilizzate per i laboratori e le iniziative educative, causando danni rilevanti alla struttura. Il blitz sarebbe avvenuto intorno alle 3 della notte tra domenica e lunedì 15 dicembre. Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di ladri occasionali che avrebbero scambiato il centro per un luogo in cui reperire contanti o beni facilmente rivendibili.

«Davanti a fatti come questo non può che prevalere un grande senso di amarezza», ha dichiarato l’avvocato Francesco Micera, presidente dell’associazione CallystoArts, che gestisce il Centro Asterix insieme al Comune di Napoli e alle istituzioni del territorio. «Si tratta di un attacco a un presidio di aggregazione che da anni lavora per offrire opportunità di crescita, inclusione e sostegno ai ragazzi. Nonostante quanto accaduto, continueremo il nostro impegno senza fare passi indietro».

Formalizzata denuncia

Ieri mattina i responsabili della struttura hanno formalizzato la denuncia e messo a disposizione degli investigatori le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per risalire agli autori del furto. Intanto al Centro Asterix è giunta la solidarietà di numerose associazioni e istituzioni locali, che hanno ribadito l’importanza di proteggere e difendere i luoghi di aggregazione sociale, soprattutto nei quartieri più fragili della città.