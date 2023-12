Tenta di strangolare una dottoressa all’ospedale San Paolo di Napoli. Necessario l’intervento della Polizia. Un video pubblicato dalla pagina “Nessuno Tocchi Ippocrate” documenta l’ennesima aggressione al personale sanitario campano.

Napoli, parente va in arresto cardiaco: donna tenta di strangolare dottoressa

La vicenda inizia alle 16 e 30 della giornata di Santo Stefano: al pronto soccorso dell’Ospedale San Paolo di Napoli arriva un’ambulanza che trasporta un paziente ultrasettantenne con problemi cardiaci. Improvvisamente le condizioni cliniche dell’uomo peggiorano e va in arresto cardiaco, mentre i sanitari effettuano le manovre di rianimazione cardiopolmonare un infermiere allerta telefonicamente la famiglia.

In pochi minuti giungono in pronto soccorso un’orda di persone inferocite, in particolar modo la figlia del paziente che afferra per il collo la dottoressa ed incomincia a darle dei cazzotti in testa. Gli altri parenti mettono a ferro e fuoco i locali del codice rosso rompendo porte e suppellettili. Addirittura la figlia afferra una asta per le flebo e la scaglia ovunque. Viene allertata la Polizia ma i facinorosi non si fermano nemmeno dinanzi le forze dell’ordine.