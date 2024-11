Napoli: uomo trovato morto in una falegnameria, indagini in corso

NAPOLI, 18 novembre – Tragedia in una falegnameria di via dei Mosaici 40, dove i carabinieri sono intervenuti per il ritrovamento del cadavere di Arturo Panico, 71 anni, nato a Sant’Anastasia e residente nel quartiere di Ponticelli in via Camillo De Meis. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato privo di vita con evidenti ferite lacero-contuse alla nuca e alla fronte.

Sul posto sono giunti il magistrato della Procura di Napoli e il medico legale, che hanno effettuato i primi rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto. L’area è stata transennata per consentire ai carabinieri di eseguire i sopralluoghi e raccogliere eventuali tracce utili alle indagini, che si stanno sviluppando a 360 gradi.

Le circostanze del decesso di Panico rimangono al momento avvolte nel mistero. Gli inquirenti non escludono alcuna pista anche in considerazione delle ferite riportate dall’uomo.

La comunità locale resta sotto shock, mentre gli investigatori continuano a raccogliere testimonianze e a ricostruire gli ultimi spostamenti della vittima.

Ulteriori dettagli potrebbero emergere nelle prossime ore, a seguito dell’autopsia e delle analisi forensi.