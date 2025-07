L’Asl di Caserta diventa ufficialmente presidio certificatore di malattie rare

Con Delibera della Regione Campania numero 473 del Luglio 2025 l’Asl di Caserta, con Referente la dottoressa Tiziana Ciarambino, diventa ufficialmente “Presidio Certificatore di Malattie Rare”. Un risultato importante, fortemente sostenuto dal Direttore Generale, dott. Amedeo Blasotti. “E’ una bella notizia per tutto il territorio. Spiega lo stesso numero uno dell’Azienda Sanitaria Locale della provincia di ‘Terra di Lavoro’. Un servizio che svolgeremo, come sempre, al meglio delle nostre possibilità grazie ai tanti ottimi medici di cui disponiamo”.

Il Presidio Certificatore ha il compito di accertare e certificare la presenza di una malattia rara nel paziente. Questi presidi sono nodi fondamentali della Rete Nazionale Malattie Rare e sono riconosciuti per la loro competenza nella diagnosi e cura di specifiche malattie rare. Il medico specialista del presidio rilascia il certificato di malattia rara, necessario per ottenere l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario per le prestazioni correlate alla malattia. I Presidi Certificatori fanno parte della Rete Nazionale Malattie Rare, collaborando con i servizi territoriali e i medici di famiglia per la presa in carico e la gestione dei pazienti.

(comunicato stampa)