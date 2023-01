Doppia tragedia questo pomeriggio a Napoli. Poco fa i carabinieri della compagnia di Poggioreale e quelli del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in via Luigi Landolfi.

Napoli, un morto in strada e uno in casa: ipotesi omicidio-suicidio

I militari dell’arma hanno rinvenuto il corpo senza vita di un 70enne. Sembrerebbe essersi lanciato da una finestra dell’appartamento che condivideva con una donna di circa 95 anni, ancora non identificata.

La signora anziana, probabilmente sua convivente, è stata trovata in casa, a letto, morta anche lei. Sul corpo sono state ritrovate alcune ferite. I Carabinieri giunti sul posto hanno avviato le prime indagini del caso.

La prima ipotesi è quella dell’omicidio-suicidio. L’uomo potrebbe aver ucciso la donna e poi si è gettato dal balcone. Al momento non si esclude alcuna pista. Le identità delle due vittime ancora non sono state rese note. Probabile che il magistrato di turno potrebbe disporre l’autopsia sui due corpi per chiarire la dinamica di quanto accaduto.