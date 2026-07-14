Avrebbero messo a segno il violento scippo di un prezioso orologio ai danni di un turista statunitense. Per questo due giovani, di 21 e 25 anni, sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari eseguita dai carabinieri della Compagnia Napoli Centro. Entrambi sono gravemente indiziati del reato di rapina aggravata.

Napoli, turista americano rapinato del Patek Philippe da 130mila euro: due giovani ai domiciliari

L’episodio risale alla serata del 6 giugno, quando un cittadino americano, appena uscito da un ristorante di via Nardones insieme alla moglie e alla figlia, è stato assalito da un uomo in sella a uno scooter. Il malvivente, con il volto nascosto da un casco con visiera scura, gli ha strappato con forza dal polso un Patek Philippe Nautilus del valore stimato di circa 130mila euro.

Nell’aggressione la vittima è stata trascinata per alcuni metri sull’asfalto, riportando lesioni al polso sinistro. Decisivo per le indagini è stato il lavoro svolto dai militari dell’Arma attraverso l’analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza privati e dai lettori automatici delle targhe presenti in città, che hanno consentito di ricostruire gli spostamenti dello scooter utilizzato per la fuga.

Gli investigatori stanno inoltre verificando l’eventuale coinvolgimento di altre persone. Secondo gli accertamenti, infatti, i due indagati avrebbero effettuato diversi passaggi davanti al ristorante prima del colpo, circostanza che fa ipotizzare la presenza di complici incaricati di segnalare l’uscita di potenziali vittime.